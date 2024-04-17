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«Филадельфия» стала максимально близка к повторению антирекорда клуба

«Филадельфия» стала максимально близка к повторению антирекорда клуба
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Таким образом, «Вашингтон Кэпиталз» вместе с Александром Овечкиным расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 91 очком и вышел в плей-офф НХЛ. В свою очередь «Филадельфия» не вышла в плей-офф в четвёртом сезоне подряд, благодаря чему стала максимально близка к повторению антирекорда клуба.

Текущая серия вторая худшая в истории американского клуба, антирекорд – пять подряд невыходов с 1990 по 1994 годы. При этом стоит заметить, что эти две серии – единственные в истории «Филадельфии» (с сезона-1967/1968), когда команда не выходила в плей-офф в двух или более сезонах подряд.

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