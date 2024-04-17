Алексей Протас эмоционально отреагировал на выход «Вашингтона» в плей-офф

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

После окончания матча белорусский нападающий «Кэпиталз» Алексей Протас эмоционально отреагировал на выход своего клуба в плей-офф НХЛ. «Как будто мне снова 10 лет», — сказал форвард.

Напомним, чистое время Протаса на льду в сегодняшнем матче — 19.16. Результативными действиями белорусский хоккеист отметиться не сумел. В текущем сезоне регулярки в его активе шесть шайб и 23 результативные передачи в 78 матчах за клуб. Нападающему 23 года. В системе «Вашингтона» он находится с 2019 года.