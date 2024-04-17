Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Протас эмоционально отреагировал на выход «Вашингтона» в плей-офф

Алексей Протас эмоционально отреагировал на выход «Вашингтона» в плей-офф
Комментарии

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

После окончания матча белорусский нападающий «Кэпиталз» Алексей Протас эмоционально отреагировал на выход своего клуба в плей-офф НХЛ. «Как будто мне снова 10 лет», — сказал форвард.

Напомним, чистое время Протаса на льду в сегодняшнем матче — 19.16. Результативными действиями белорусский хоккеист отметиться не сумел. В текущем сезоне регулярки в его активе шесть шайб и 23 результативные передачи в 78 матчах за клуб. Нападающему 23 года. В системе «Вашингтона» он находится с 2019 года.

Материалы по теме
Момент дня в НХЛ! Секунды, когда Овечкин понял, что «Вашингтон» уже в плей-офф
Видео
Момент дня в НХЛ! Секунды, когда Овечкин понял, что «Вашингтон» уже в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android