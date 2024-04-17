«Вашингтон» имеет отрицательную разницу шайб во всех периодах матчей нынешнего сезона НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Таким образом, «Вашингтон Кэпиталз» вместе с Александром Овечкиным расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 91 очком и вышел в плей-офф НХЛ. Столичная команда пробилась в розыгрыш Кубка Стэнли, несмотря на ужасную разность заброшенных и пропущенных шайб. Подопечные Спенсера Карбери завершили регулярный чемпионат с показателем «-37».

Кроме того, «Вашингтон» имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных шайб во всех периодах матчей нынешнего сезона НХЛ. Так, в первых периодах сезона статистика 64-79, во вторых — 80-85, в третьих — 68-82. В овертаймах столичный клуб забросил четыре шайбы, пропустил шесть.

Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».