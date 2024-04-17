Джон Карлсон эмоционально выругался после выхода «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Таким образом, «Вашингтон Кэпиталз» вместе с Александром Овечкиным расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 91 очком и вышел в плей-офф НХЛ.

После окончания матча защитник столичного клуба Джон Карлсон эмоционально выругался, радуясь выходу «Вашингтона» в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024.

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В первом раунде плей-офф «Кэпиталз» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступает российский форвард Артемий Панарин.