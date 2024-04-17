Тренер «Вашингтона»: помню матч в Эдмонтоне, тогда все списали нас со счетов

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери после победного матча с «Филадельфией Флайерз» (2:1) и выхода столичного клуба в плей-офф вспомнил матч с «Эдмонтон Ойлерз» (2:7) в середине марта.

«Уф, мы многое доказали. По лицам ребят в раздевалке было видно – будь ты Джон Карлсон или Коннор Макмайкл. Они все находятся на разных этапах своих карьер и жизней, но неважно, это твой первый год в НХЛ, как у многих, или 17-й сезон, было видно, как сильно они хотят победить в каждом матче.

Помню, как мы играли в Эдмонтоне, я даже счёт не помню, но он был плохим. Но эта команда… Они сказали: «Все списали нас со счетов». А на следующий день мы пересилили себя и смогли выиграть в Сиэтле. Всё отдали в том матче, все 20 игроков. И мы так играли весь сезон, сегодняшний матч – не исключение», — цитирует Карбери сайт «Вашингтона».