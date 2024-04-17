Карбери: скажут, что «Вашингтону» не место в плей-офф. Мы не хотим ударить в грязь лицом

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери после победного матча с «Филадельфией Флайерз» (2:1) и выхода столичного клуба в плей-офф поделился ожиданиями от выступления в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

«Теперь нам надо ухватиться за этот шанс. Мы не хотим удовлетвориться одним выходом в плей-офф, хотим играть хорошо, показать себя с лучшей стороны. Все будут говорить: да им не место в плей-офф, да вы видели их разницу шайб, бла-бла-бла. Так будут всё представлять, и это нормально. Это факт, чего уж. Но я знаю, что эта команда не будет удовлетворена просто выходом в плей-офф. Мы не хотим ударить в грязь лицом, хотим показать, на что способна наша команда. Хотим хорошо играть в этих матчах, соответствовать своим стандартам. И узнаем, хватит ли этого для того, чтобы выиграть несколько матчей и выбить соперника»», — приводит слова Карбери сайт «Вашингтона».