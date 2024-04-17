Стэмкос: Кучеров — причина, по которой «Тампа» вышла в плей-офф

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» канадский форвард Стивен Стэмкос отметил огромный вклад российского нападающего «молний» Никиты Кучерова в игру команды.

«Он никогда не говорит об индивидуальных призах, так что, если у него что-то на уме, он держит это при себе. Он из тех парней, которые просто выкладываются по полной, а потом вы видите результаты. Это был особенный год. Вы смотрите на всю эту статистику и понимаете, что он из тех парней, которые улучшают игру всех, кто с ним на льду, особенно в этом сезоне. Он причина, по которой мы вышли в плей-офф. Это был чертовски удачный сезон, особенный», — цитирует Стэмкоса сайт НХЛ.

Напомним, российский нападающий Никита Кучеров в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:4) отметился результативной передачей. Таким образом, в его активе 142 очка в текущем сезоне НХЛ. Он забросил 43 шайбы и стал автором 99 результативных передач. За матч до окончания регулярки Кучеров опережает своего главного конкурента в борьбе за «Арт Росс Трофи» — Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» — на четыре очка.

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