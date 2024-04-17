Овечкин — о борьбе за плей-офф на Востоке: это была сумасшедшая ситуация!

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы над «Филадельфией Флайерз» (2:1) рассказал об упорной борьбе между командами Восточной конференции за последнюю путёвку в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024.

«Иногда другие команды нам помогали, не набирали очки, и мы оставались в гонке. До сегодняшнего дня это была сумасшедшая ситуация. Мне только что сказали, что «Детройт» взял очко, а «Филадельфия» всё равно сняла вратаря. Они об этом не знали. Но нам пойдёт. Спасибо, «Филли»!» — приводит слова Овечкина официальный сайт «Вашингтона».

Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». В нынешнем сезоне НХЛ команды встречались четыре раза и одержали по две домашние победы: «Вашингтон» был сильнее со счётом 4:0 и 3:2, «Рейнджерс» — со счётом 5:1 и 2:1.

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