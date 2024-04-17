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«Слегка напугался». Оши — о том, как забивал решающий гол «Вашингтона» в пустые ворота

«Слегка напугался». Оши — о том, как забивал решающий гол «Вашингтона» в пустые ворота
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши высказался о своей победной шайбе в пустые ворота в игре с «Филадельфией Флайерз» (2:1).

«Для меня стало сюрпризом, что «Филадельфия» сняла вратаря. Даже не знал, что это случилось. Был готов к этому, но осознал, что ворота пусты, только когда Хэтэуэй попытался заблокировать мой бросок. Хотелось бы бросать не в нижний угол, меня это слегка напугало. Но я смог забить. Но мы были готовы к такому, обсуждали это утром.

Ощущения отличные. Такой хороший матч, им не повезло, что всё закончилось именно так. Но им нужна была победа в основное время, так что понятно, почему они так поступили. Это была хорошая битва», — приводит слова Оши официальный сайт «Вашингтона».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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