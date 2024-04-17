КХЛ назвала игроков полуфиналов Кубка Гагарина — 2024 с самым сильным броском

Континентальная хоккейная лига рассказала о статистических достижениях игроков в полуфиналах Кубка Гагарина — 2024.

По максимальной скорости лучшим игроком раунда стал Михаил Котляревский из «Трактора» (37,4 км/ч), второе место занял Андрей Обидин из «Автомобилиста» (37,3 км/ч), замыкает тройку Георгий Иванов из ярославского «Локомотива» (37,1 км/ч).

Самые мощные броски сделали представители клубов Челябинской области Павел Акользин («Металлург», 163,9 км/ч) и Артём Блажиевский («Трактор», 163,8 км/ч). На третьей строчке — Александр Елесин из «Локомотива» (154,8 км/ч).

Первый матч финальной серии между «Металлургом» и «Локомотивом» состоится в Магнитогорске 18 апреля. «Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.