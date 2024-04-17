Овечкин: никогда не знаешь, что будет в плей-офф. Игроки «Вашингтона» верят друг в друга

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы над «Филадельфией Флайерз» (2:1) поделился ожиданиями от игры в плей-офф для столичного клуба.

«Порадуемся этому моменту сегодня, а потом снова возьмёмся за работу. Никогда не знаешь, что будет в плей-офф. Там другой хоккей, другая атмосфера, все будут на новом уровне. Я с нетерпением жду его начала.

Наша команда всегда держалась вместе, несмотря ни на что. Был тяжёлый год, много травм, мы привлекали много ребят из «Херши», и они играли невероятно. Макилрат сегодня важнейшую передачу на гол отдал. Мы выкладывались и собираемся сделать нечто особенное в этом году, продолжим играть так же. Мы весь сезон преодолевали разные тяжёлые моменты – травмы, обмены, и всё равно верили. Мы все верим друг в друга. Опыт прошлого месяца поможет нам и тренерскому штабу, ведь Карбс впервые будет руководить командой в розыгрыше Кубка Стэнли», — приводит слова Овечкина официальный сайт «Вашингтона».

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