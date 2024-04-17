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«Сегодня всемирный день Овечкина». Назаров — о выходе «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

«Сегодня всемирный день Овечкина». Назаров — о выходе «Вашингтона» в плей-офф НХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров высказался о выходе «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным в плей-офф НХЛ.

«Сегодня, безусловно, всемирный день Овечкина. У Саши получился сложный регулярный чемпионат, но в итоге он спас не только себя, но и всю команду, как и положено настоящему лидеру и капитану. Мы помним, что Овечкин начинал сложно, однако сумел перезагрузиться и заиграл здорово, а мы моментально увидели другой «Вашингтон».

Впереди плей-офф, который будет вдвойне интереснее тем, что в нём сыграют многие россияне. Противостояние «Рейнджерс» — «Вашингтон» обещает получиться ярким. Обязательно последим, нас ждут бессонные ночи. Саша Овечкин ещё раз доказал: русский дух не сломить. В ключевом матче решающий гол, 31 шайба за сезон, 41 гол до Уэйна Гретцки. Великая погоня главной звезды всей лиги продолжается», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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