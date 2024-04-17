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Дементьев: всё сложилось как нельзя лучше, Овечкин проявил себя с сильнейшей стороны

Дементьев: всё сложилось как нельзя лучше, Овечкин проявил себя с сильнейшей стороны
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиге и прокомментировал выход столичного клуба в плей-офф НХЛ.

«Всё сложилось как нельзя лучше, Александр Овечкин проявил себя с сильнейшей стороны. Вспомните его серию из заброшенных шайб, когда он побил очередные рекорды. Могу только порадоваться за Александра и всю команду. Нужно отметить, что за пять-семь туров до конца «Вашингтон» ещё был достаточно далеко от зоны плей-офф, но финальный спурт и игра лидера позволили «Кэпиталз» пробиться в решающую часть соревнований», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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