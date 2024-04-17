«Называю Евгения братом». Вратарь «Автомобилиста» Галкин — о совместной игре с Аликиным

23-летний голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин рассказал о совместной игре с одноклубником вратарём Евгением Аликиным.

— Ваш дуэт с Аликиным болельщики назвали идеальным. Они правы?

— Не случайно называю Евгения братом, он на шесть лет меня старше, но мы на одной странице. Летом Аликин подписал с «Автомобилистом» контракт первого номера и за несколько дней до открытия сборов позвонил мне — предложил познакомиться, встретиться, пообщаться.

Вратари — не самые простые люди, внутри бригады всегда необходима «химия», но не всегда она достигается. С Евгением нам сразу стало комфортно. В сезоне много друг другу помогали, общались. Наверное, такие отношения в бригаде помогли команде провести лучший сезон в её истории, — сказал Галкин в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, подопечные Николая Заварухина стали обладателями бронзовых медалей чемпионата России. Такое случилось впервые в истории лиги и стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга.