Оши — о выходе «Вашингтона» в плей-офф: ребята будут готовы зажечь

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился ожиданиями от игры столичного клуба в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

«Выход в плей-офф многое значит. Когда уже становился чемпионом, регулярный сезон уже больше не имеет такого значения, как матч плей-офф. Вернуться в розыгрыш – это нечто особенное. Мы не будем принимать это как должное, ребята будут готовы зажечь.

Последние недели говорят о нашем характере. Это не значит, что другие команды, которые были в гонке, не проходили свои взлёты и падения, но мы потеряли Бэки, Кузи – наш двойной удар в центральной линии. Ребята в последнее время выбывали с травмами, не знаю, сколько матчей подряд мы проиграли недавно. Хорошо, что мы нанесли ответный удар, импульс на нашей стороне. У нас многие ребята ещё не заходили далеко в плей-офф или вообще в нём не играли, и они начинают учиться тому, какая самоотверженность, концентрация, интенсивность требуется для хоккея плей-офф. Мы уже давненько играем как в плей-офф, просто чтобы пробиться туда. Надо перенести это на сам плей-офф», — приводит слова Оши официальный сайт «Вашингтона».

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