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«Овечкин — Панарин — интересное противостояние». Агент — о шансах «Вашингтона» в плей-офф

«Овечкин — Панарин — интересное противостояние». Агент — о шансах «Вашингтона» в плей-офф
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Известный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о противостоянии «Нью-Йорк Рейнджерс» с Артемием Панариным и «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным в первом раунде Кубка Стэнли — 2024.

«Знаю точно, что со стороны «Рейнджерс» не будет никакой недооценки «Вашингтона». Овечкин – Панарин – интересное противостояние. Посмотрим, чем оно завершится, кто и чего стоит. Как сложится серия первого раунда – сказать очень сложно. Примеров того, как команды выходили в плей-офф с восьмого места и выигрывали Кубок Стэнли, хватает: «Лос-Анджелес», «Сент-Луис». Сейчас такая же ситуация. Можно вспомнить и «Монреаль», который дошёл до финала, изначально еле попав в плей-офф», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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