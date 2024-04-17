Почему при равенстве очков в плей-офф НХЛ попал «Вашингтон», а не «Детройт»

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в заключительном матче регулярного сезона со счётом 2:1, «Детройт» справился с «Монреалем» по буллитам – 5:4. Обе команды набрали по 91 очку в регулярном сезоне, но последней командой в Восточной конференции, которая пробилась в плей-офф НХЛ, стали «столичные».

Они опередили «Ред Уингз» по дополнительным показателям. При равенстве очков первым фактором, влияющим на положение в турнирной таблице НХЛ, является количество побед в основное время. «Вашингтон» одержал 32 победы в основное время, в то время как «Детройт» — только 27.

Напомним, в первом раунде плей-офф «Кэпиталз» встретятся с «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступает российский форвард Артемий Панарин.

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