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Мама Овечкина оценила выход «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Мама Овечкина оценила выход «Вашингтона» в плей-офф НХЛ
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Мама капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Татьяна Овечкина прокомментировала выход столичного клуба в плей-офф НХЛ.

«Выиграла команда, мальчишки — молодцы, я рада за них. Они сумели здорово настроиться на оставшиеся игры. Весь чемпионат получился интересным, я рада за команду, за молодого тренера [Cпенсера Карбери], он молодчик. И Сашка молодец, как всегда.

А что касается погони за Гретцки, то я к этому спокойно отношусь, это у вас какие-то прогнозы, вы всё считаете что-то, а надо просто играть», — приводит слова Татьяны Овечкиной ТАСС.

Напомним, 38-летний нападающий завершил регулярку НХЛ с 65 (31+34) очками в 79 матчах при показателе полезности «-22» и 20 минутах штрафного времени.

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