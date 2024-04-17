Представитель Овечкина отреагировал на гол Александра и выход «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина в России, отреагировал на гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» и выход столичного клуба в плей-офф НХЛ.

«Отличная работа, сложный сезон, команда проявила характер. Саша как лидер и капитан вёл коллектив за собой, получился заслуженный выход в плей-офф. В первом раунде играть с «Рейнджерс», где трудится Питер Лавиолетт. Его методы работы, требования и стиль Саше и всему «Вашингтону» известны, никаких секретов здесь нет. Восьмая команда самая опасная, в «Рейнджерс» наверняка это понимают», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Россиянин завершил регулярку с 65 (31+34) очками в 79 матчах при показателе полезности «-22» и 20 минутах штрафного времени.