Коньков — о Панарине: думаю, он созрел для того, чтобы показывать результат в плей-офф

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал, что ждёт успешного выступления от российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

«Я думаю, что он созрел для того, чтобы показывать результат в плей-офф. Он, может быть, не так ярко играет в плей-офф только из-за того, что всё внимание соперника приковано к нему, так как от него исходит максимальная угроза, и играют с ним плотно и близко. Но, соответственно, где-то вскрываются иные зоны, и другие игроки это подхватывают. Тот уровень игры, который сейчас показывает Артемий, позволяет рассчитывать на то, что он себя проявит. Надо понимать, что любой результат неслучаен, Панарин делает выводы, чтобы улучшить свой результат. Он же не просто сидит и ничего не делает, а потом раз — и больше 100 очков набрал», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.