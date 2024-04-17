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«Чистый скачок адреналина». Комментатор НХЛ — о развязке регулярки на Востоке

«Чистый скачок адреналина». Комментатор НХЛ — о развязке регулярки на Востоке
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Комментатор матчей НХЛ Лиам Макхью высказался о развязке регулярки в Восточной конференции, где последнюю путёвку в розыгрыш Кубка Стэнли завоевал «Вашингтон Кэпиталз».

«Это не тот год, чтобы говорить о необходимости плей-ин в НХЛ. На Западе вышли именно те восемь команд, которые этого заслуживали. На Востоке последние две недели были чистым скачком адреналина. Каждый матч, каждая смена имела значение. Это было потрясающе. А теперь – к хоккею плей-офф», — написал Макхью на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Вашингтон Кэпиталз» вместе с Александром Овечкиным расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 91 очком и вышел в плей-офф НХЛ, где сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

В нынешнем сезоне НХЛ команды встречались четыре раза и одержали по две домашние победы: «Вашингтон» был сильнее со счётом 4:0 и 3:2, «Рейнджерс» — со счётом 5:1 и 2:1.

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