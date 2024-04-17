«Плей-офф Ови активирован». Биссоннетт — о выходе «Вашингтона» в розыгрыш Кубка Стэнли

Канадский бывший хоккеист Пол Биссоннетт отреагировал на выход «Вашингтон Кэпиталз» в плей-офф НХЛ.

«Только один человек может спасти нас сейчас. Плей-офф Ови активирован», — написал Биссоннетт и приложил видео празднования Александра Овечкина в 2018 году, когда столичные завоевали Кубок Стэнли.

Фото: Страница в соцсети Биссоннетта

38-летний нападающий завершил регулярку НХЛ с 65 (31+34) очками в 79 матчах при показателе полезности «-22» и 20 минутах штрафного времени.

«Вашингтон Кэпиталз» расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 91 очком и вышел в плей-офф НХЛ.

Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». В нынешнем сезоне НХЛ команды встречались четыре раза и одержали по две домашние победы: «Вашингтон» был сильнее со счётом 4:0 и 3:2, «Рейнджерс» — со счётом 5:1 и 2:1.