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Защитник «Ак Барса»: Радулов всем «пихает», к этому просто нужно привыкнуть

Защитник «Ак Барса»: Радулов всем «пихает», к этому просто нужно привыкнуть
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Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлëв рассказал о совместной игре с капитаном казанского клуба Александром Радуловым.

– Как часто вам «пихает» Александр Радулов?

– Он всем «пихает», к этому просто нужно привыкнуть. Я ведь в том сезоне приехал в команду только осенью, а затем прочувствовал это на себе. Сейчас я к этому привык, могу на это никак не отвечать.

– Слова Радулова помогают завести команду?

– Конечно. Он старается поднять градус в команде, вывести игроков на эмоции. Иногда это нужно, иногда бывает излишне. Поэтому от этого бывают как плюсы, так и минусы, — сказал Журавлëв в интервью «БИЗНЕС Online».

37-летний Радулов в нынешней регулярке и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший форвард забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Казанский «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в серии первого раунда плей-офф в пяти матчах.

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