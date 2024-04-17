Линдгрен: в «Вашингтоне» столько огня! Уверен, что мы можем выиграть в плей-офф

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен высказался о попадании столичного клуба в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024.

«Мы мало забиваем, но смогли выиграть три важнейших матча подряд. Это многое говорит о нашей команде. Легко нам не было, но в конечном итоге мы смогли взять два очка. У нас классная команда, в ней столько огня и духа соперничества! Я абсолютно точно уверен, что мы можем выиграть в плей-офф. У нас великолепные лидеры, которые держат высокую планку последние 20 лет. Молодёжь тоже старается соответствовать этим стандартам, и у неё отлично получается. У нас есть ребята, которые уже выигрывали. В плей-офф всё начинается с нуля, и мне уже не терпится выйти и сыграть в хоккей. Я всю дорогу верил в нашу команду, мы никогда не сдавались. Вы бы видели эмоции в раздевалке сегодня, сейчас сядем на поезд, вернёмся домой и будем готовиться к плей-офф», — цитирует Линдгрена сайт «Вашингтона».