Овечкин в последних 36 играх сезона забил почти в 3 раза больше, чем за стартовые 43 матча

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Этот матч стал заключительным для столичной команды в регулярном чемпионате НХЛ. Счёт в матче открыл российский нападающий Александр Овечкин, забросивший 31-ю шайбу в нынешнем сезоне. Россиянин завершил регулярку с 65 (31+34) очками в 79 матчах.

Как сообщает пресс-служба «Вашингтона», Овечкин в последних 36 играх сезона забил 23 шайбы, тогда как за 43 матча до этого на счету 38-летнего форварда было всего восемь голов.

По итогам сезона российский форвард сократил отставание в топе лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки до 41 шайбы.

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