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«Тяжело это переварить». Капитан «Филадельфии» — о решающем поражении от «Вашингтона»

«Тяжело это переварить». Капитан «Филадельфии» — о решающем поражении от «Вашингтона»
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Капитан «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье рассказал о поражении от «Вашингтон Кэпиталз», после чего столичный клуб завоевал последнюю путёвку в плей-офф от Восточной конференции НХЛ.

«Мы провели хороший матч, но концовка оказалась печальной. Сейчас тяжело это переварить, но, наверное, мы извлечём из этого урок. Мы выросли как команда. Никто не давал нам шансов, но мы бились за место в плей-офф в 82-м матче сезона. Это положительный момент, хотя сейчас тяжело принять тот факт, что пару недель назад мы были в таком хорошем положении, но не смогли выйти в плей-офф», — приводит слова Кутюрье официальный сайт «Филадельфии».

Напомним, «Филадельфия Флайерз» закончила регулярный чемпионат на 11-м месте в таблице Востока.

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