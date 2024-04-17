Александр Овечкин впервые в карьере не оформил ни одного хет-трика в регулярке НХЛ

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин завершил регулярку НХЛ с 65 (31+34) очками в 79 матчах при показателе полезности «-22» и 20 минутах штрафного времени.

Впервые в карьере Овечкин не оформил ни одного хет-трика в регулярке НХЛ. На счету 38-летнего форварда в сезоне-2023/2024 шесть матчей, в которых он отмечался дублем.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» после победы над «Филадельфией Флайерз» (2:1) расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 91 очком и вышел в плей-офф НХЛ, где сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

В нынешнем сезоне НХЛ команды встречались четыре раза и одержали по две домашние победы: «Вашингтон» был сильнее со счётом 4:0 и 3:2, «Рейнджерс» — со счётом 5:1 и 2:1.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ