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«Не конкретно проблема Малкина». Терещенко высказался о невыходе «Питтсбурга» в плей-офф

«Не конкретно проблема Малкина». Терещенко высказался о невыходе «Питтсбурга» в плей-офф
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко высказался о невыходе «Питтсбург Пингвинз» в плей-офф НХЛ.

— «Питтсбург» с Евгением Малкиным второй год подряд не смог выйти в плей-офф…

— Жалко, жалко. Я вообще Женю считаю одним из самых универсальных игроков в лиге, топ-уровень, играет в большинстве и меньшинстве. В меньшинстве, конечно, в меньшей степени. Но, опять же, он универсальный центральный нападающий. Конечно, жалко. Хотелось, чтобы и «Вашингтон», и «Питтсбург» были в плей-офф. При том что ребята уже возрастные, каждый сезон дорог. Конечно, хотелось бы, чтобы они боролись за Кубок Стэнли.

Там очка не хватит, хотя матч в запасе ещё. Но это не конкретно проблема Малкина. Это проблема в целом «Питтсбурга». Должны что-то поменять и что-то сделать, как и «Вашингтон», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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