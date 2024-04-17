Трёхкратный чемпион мира прокомментировал выход «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко прокомментировал выход «Вашингтон Кэпиталз» в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024.

«Как Саша [Овечкин] сказал, они для этого и играют в хоккей — чтобы в таких матчах побеждать и выходить в плей-офф. Да, конечно, хотелось бы, чтобы это случилось раньше. Но у того, что это не произошло раньше, есть объективные причины. Мы можем только пожелать «Вашингтону» успехов. Но они на «Рейнджерс» попали. Очень тяжело им будет», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». В нынешнем сезоне НХЛ команды встречались четыре раза и одержали по две домашние победы: «Вашингтон» был сильнее со счётом 4:0 и 3:2, «Рейнджерс» — со счётом 5:1 и 2:1.