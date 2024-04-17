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Чемпион мира: если бы всё строилось только на Овечкине, «Вашингтон» не попал бы в плей-офф

Чемпион мира: если бы всё строилось только на Овечкине, «Вашингтон» не попал бы в плей-офф
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко оценил, насколько сильно игра Александра Овечкина влияет на результаты «Вашингтон Кэпиталз».

— Насколько сильно именно фактор Овечкина повлиял на выход «Вашингтона» в плей-офф?

— Да, Саша влияет, имеет большое значение для «Вашингтона». Но это команда выигрывает. При всём уважении к Сашке, это — команда. И он говорит, что они ради этого и играют. Он лидер команды, ведёт её за собой. Но, если бы всё строилось только на нём, я думаю, «Вашингтон» не попал бы в плей-офф. Они именно командную игру поправили. Поэтому они зацепились за восьмую строчку. Это моё мнение. Но, опять же, пришёл тренер новый. Игра менялась. Да, забивают недостаточно много, тяжело им голы даются. Но это связано с тем, что некоторые игроки ушли, меняется немножко состав. В принципе, влияние и заслуга Саши есть, но я бы не сказал, что это только его фактор. Это успех команды, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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