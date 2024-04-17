Линдгрен — о праздновании «Вашингтона»: по лицам ребят было видно, как им было тяжело

Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен поделился эмоциями от выхода в плей-офф. «Кэпиталз» в тяжелейшем решающем матче обыграли «Филадельфию» (2:1) и попали в число участников Кубка Стэнли.

«Очень приятные эмоции, когда мы праздновали на льду. Огромное облегчение, по лицам ребят было видно, насколько им было тяжело. Но каждый в нашей команде это заслужил», — цитирует Линдгрена пресс-служба клуба.

«Вашингтон Кэпиталз» расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 91 очком и вышел в плей-офф НХЛ.

Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». В нынешнем сезоне НХЛ команды встречались четыре раза и одержали по две домашние победы: «Вашингтон» был сильнее со счётом 4:0 и 3:2, «Рейнджерс» — со счётом 5:1 и 2:1.