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Александр Гуськов поделился ожиданиями от финальной серии МХЛ между «Локо» и «СКА-1946»

Александр Гуськов поделился ожиданиями от финальной серии МХЛ между «Локо» и «СКА-1946»
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Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов поделился ожиданиями от финальной серии МХЛ между «Локо» и «СКА-1946» и выделил лидеров команд. Финальная серия МХЛ начнётся сегодня, 17 апреля. Первый матч серии пройдёт в Ярославле и начнётся в 18:30 мск.

«Противостояние «Локо» и «СКА-1946» – одно из самых принципиальных в МХЛ. Две продуктивные школы, в которых постоянно появляются молодые звёзды. Я бы отметил двух игроков: Егор Сурин и Иван Демидов. Сурину 17 лет, но он смотрится достаточно уверенно и является лидером «Локо» как по очкам, так и по игре.

Владислав Романов и Даниил Лазутин – это игроки, которые не «подносят снаряды» Демидову, а дополняют его. Сурин отлично взаимодействует с капитаном команды Дмитрием Ябеловым и Романом Лутцевым. Эти игроки задают тон команде и держат в напряжении соперников», — цитирует Гуськова официальный сайт МХЛ.

Ярославцы во второй раз в истории Молодёжной хоккейной лиги сыграют в решающей серии со «СКА-1946». Впервые команды встречались в финале в сезоне-2017/2018, победу одержал «Локо» (4-2).

Olimpbet МХЛ - плей-офф . Финал Чемпионата. 1-й матч
17 апреля 2024, среда. 18:30 МСК
Локо
Ярославль
Не начался
СКА-1946
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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