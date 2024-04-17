Овечкин не попал в пустые ворота с острого угла в матче с «Филадельфией»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В середине второго периода при счёте 1:0 в пользу «Вашингтона» капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин упустил отличную возможность отличиться. Россиянин получил шайбу на штанге ворот «Филадельфии» после великолепной передачи Коннора Макмайкла и бросил мимо створа.

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Напомним, Овечкин открыл счёт в матче, отлично подставив клюшку под бросок от синей линии. Российский нападающий завершил регулярный чемпионат с 31 шайбой. Благодаря этой победе «Вашингтон» попал в плей-офф, где в первом раунде сыграет с «Рейнджерс».