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Овечкин не попал в пустые ворота с острого угла в матче с «Филадельфией»

Овечкин не попал в пустые ворота с острого угла в матче с «Филадельфией»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В середине второго периода при счёте 1:0 в пользу «Вашингтона» капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин упустил отличную возможность отличиться. Россиянин получил шайбу на штанге ворот «Филадельфии» после великолепной передачи Коннора Макмайкла и бросил мимо створа.

ВИДЕО

Напомним, Овечкин открыл счёт в матче, отлично подставив клюшку под бросок от синей линии. Российский нападающий завершил регулярный чемпионат с 31 шайбой. Благодаря этой победе «Вашингтон» попал в плей-офф, где в первом раунде сыграет с «Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Макилрат, Оши) – 18:08     1:1 Джонсон (Кутюрье) – 32:29     1:2 Оши (Дауд) – 57:00    
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