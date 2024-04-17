«Монреаль» активировал опцию в контракте Сан-Луи, продлившую соглашение до 2027 года

«Монреаль» активировал опцию в контракте главного тренера Мартена Сан-Луи, продлившую соглашение с канадским клубом до конца сезона-2026/2027.

48-летний специалист провёл свой второй сезон на посту главного тренера «Монреаля», куда был назначен 9 февраля 2022 года. Ранее Сан-Луи никогда не работал главным тренером.

«Монреаль» одержал 30 побед в 82 матчах прошедшего регулярного чемпионата и занял 15-е место в таблице Восточной конференции НХЛ. «Канадиенс» в третий год подряд не попали в плей-офф.

Всего на посту главного тренера «Монреаля» Сан-Луи одержал 75 побед в 201 матче. В качестве игрока Мартен провёл в НХЛ 1134 матча и набрал 1033 (391+642) очка, выступая за «Калгари», «Тампа-Бэй» и «Рейнджерс». Сан-Луи становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Лайтнинг» в 2004 году.