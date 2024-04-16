«Монреаль» вызвал из АХЛ защитника Логана Майлу, замешанного в секс-скандале. НХЛ выступила с официальным заявлением о возможном дебюте 21-летнего хоккеиста в лиге. Канадец был выбран под общим 31-м номером на драфте 2021 года.

«Мы встречались с Логаном Майлу несколько раз в течение последних 10 месяцев. Мы убедились, что он осознал последствия своего поведения и стремится делать более ответственные решения в будущем. Поэтому он был допущен к участию в матчах НХЛ», — говорится в заявлении пресс-службы НХЛ.

Напомним, в ноябре 2020 года, когда играл в Швеции за «Лейон», Майлу попал под следствие после того, как распространил среди одноклубников фотографию, на которой он и женщина совершают половой акт. В итоге на хоккеиста был наложен штраф, но он продолжил играть за свой клуб. После случившегося он принёс публичные извинения за свой проступок.