Вратарь «Вашингтона» Линдгрен высказался о противостоянии со своим братом в плей-офф НХЛ

Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен высказался о предстоящем противостоянии со своим братом защитником «Рейнджерс» Райаном Линдгреном в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Я уверен, что он, вероятно, отправит мне хотя бы одно сообщение. Но, честно говоря, я, вероятно, ограничу общение с ним в ближайшие пару дней. Мы будем мало общаться между собой в предстоящие дни», — цитирует Линдгрена пресс-служба клуба.

Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Клуб из Нью-Йорка стал обладателем Президентского Кубка как победитель регулярного чемпионата НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ команды встречались четыре раза и одержали по две домашние победы: «Вашингтон» был сильнее со счётом 4:0 и 3:2, «Рейнджерс» — со счётом 5:1 и 2:1.