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Линдгрен: «Вашингтону» предстоит тяжёлое испытание «Рейнджерс», но мы ждём этого

Линдгрен: «Вашингтону» предстоит тяжёлое испытание «Рейнджерс», но мы ждём этого
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Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен оценил соперника по первому раунду плей-офф. «Кэпиталз» в тяжелейшем решающем матче обыграли «Филадельфию» (2:1) и попали в число участников Кубка Стэнли, где в первом раунде встретятся с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Нам предстоит тяжёлое испытание «Рейнджерс», но мы с нетерпением этого ждём», — цитирует Линдгрена пресс-служба столичного клуба.

В нынешнем сезоне НХЛ команды встречались четыре раза и одержали по две домашние победы: «Вашингтон» был сильнее со счётом 4:0 и 3:2, «Рейнджерс» — со счётом 5:1 и 2:1. «Синерубашечники» в прошлогоднем плей-офф в первом раунде проиграли «Нью-Джерси» в серии из семи матчей. «Вашингтон» в сезоне-2022/2023 не сумел пробиться в плей-офф.

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