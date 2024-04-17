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«Это будут весёлые матчи». Главный тренер «Тампа-Бэй» — о серии плей-офф с «Флоридой»

«Это будут весёлые матчи». Главный тренер «Тампа-Бэй» — о серии плей-офф с «Флоридой»
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Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер поделился ожиданиями от предстоящей серии первого раунда плей-офф с «Флоридой Пантерз».

«Последние несколько лет мы играли с ними в плей-офф. Мы играли с «Торонто». Мы играли с «Бостоном». Если бросить любую из этих команд в шляпу и достать одну из них, то это будет битва. Со всеми ими мы имеем жаркие противостояния. Вероятно, матчи с «Флоридой» значат немного больше, потому что это дерби штата, и, как я уже сказал, эти две команды как бы выросли вместе в течение последних пяти или шести лет. Играть против них очень весело, и поэтому я не ожидаю ничего, кроме весёлой серии», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Это будет третья серия плей-офф между командами за последние четыре сезона. Обе предыдущие серии остались за «Тампа-Бэй».

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