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Автобус с юными хоккеистами перевернулся в Ульяновской области, пострадали трое детей

Автобус с юными хоккеистами перевернулся в Ульяновской области, пострадали трое детей
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Автобус с юными хоккеистами перевернулся в Ульяновской области, пострадали трое детей, сообщает телеграм-канал 112.

Сообщается, что автобус ехал в Пензу из Казани, съехал с дороги и упал в кювет в районе посёлка Сурское в Ульяновской области. В салоне находились 29 человек. В том числе — 16 игроков детской хоккейной команды. Сообщается, что в аварии пострадали пятеро человек, трое из которых — дети. В причинах аварии разбираются полицейские.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк высказался о популяризации детско-юношеского хоккея в преддверии старта турнира на Кубок Третьяка — 2024, который стартует матчами в Екатеринбурге с 21 по 27 апреля. Участие в турнире примут дети и юноши 2010, 2012 и 2014 годов рождения.

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