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Андрей Разин: в серии с «Локомотивом» надо сыграть дисциплинированно

Андрей Разин: в серии с «Локомотивом» надо сыграть дисциплинированно
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что в этом сезоне у магнитогорской команды сформировался дружный коллектив, и поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».

«У нас сформировался дружный коллектив. Можно сказать, что мы как одна семья. Ребята поддерживали друг друга, переживали. Все ошибки нивелировались, и мы вышли в финал. В серии с «Локомотивом» надо сыграть дисциплинированно. Прежде всего надо не уступить в дисциплине», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

Первый матч финальной серии состоится 18 апреля. Игра пройдёт в Магнитогорске и начнётся в 17:00 мск. В полуфинальной серии магнитогорцы сломили сопротивление «Автомобилиста» в семи матчах.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал Чемпионата. 1-й матч
18 апреля 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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