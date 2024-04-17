Андрей Разин: в серии с «Локомотивом» надо сыграть дисциплинированно

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что в этом сезоне у магнитогорской команды сформировался дружный коллектив, и поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».

«У нас сформировался дружный коллектив. Можно сказать, что мы как одна семья. Ребята поддерживали друг друга, переживали. Все ошибки нивелировались, и мы вышли в финал. В серии с «Локомотивом» надо сыграть дисциплинированно. Прежде всего надо не уступить в дисциплине», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

Первый матч финальной серии состоится 18 апреля. Игра пройдёт в Магнитогорске и начнётся в 17:00 мск. В полуфинальной серии магнитогорцы сломили сопротивление «Автомобилиста» в семи матчах.