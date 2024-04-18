Кучеров – второй в XXI веке, набравший 100 результативных передач за сезон в НХЛ

В эти минуты в Тампе (США) на арене «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтинг» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 5:1 в пользу хозяев.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей. Эта передача стала для него 100-й в нынешнем сезоне. Таким образом, россиянин стал вторым игроком в XXI веке, который набрал 100 голевых передач за сезон в НХЛ. Первым является канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который также в этом сезоне сделал 100 результативных передач.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 81 матче в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 44 гола и 100 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+10».

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.

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