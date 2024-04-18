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Кучерову не хватило пяти очков для повторения исторического рекорда НХЛ среди европейцев

Кучерову не хватило пяти очков для повторения исторического рекорда НХЛ среди европейцев
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Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4. Это был последний матч для обеих команд в текущей регулярке.

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече голом и результативной передачей, доведя общее количество своих очков в нынешнем регулярном чемпионате до 144 (44+100).

Таким образом, россиянин остановился всего в пяти очках от исторического рекорда НХЛ по очкам за одну регулярку среди европейских игроков, принадлежащего Яромиру Ягру (149 в сезоне-1995/1996). Результат Кучерова — второй в истории.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, регулярный чемпионат завершается завтра, 19 апреля. «Тампа» закончила регулярку с 98 очками и получила первый уайлд-кард в плей-офф от Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пол (Дюклер, Дамба) – 03:58     2:0 Кучеров (Хагель, Стэмкос) – 06:14     2:1 Ривз (Кемпф, Дьюар) – 13:18     3:1 Дюклер (Пол, Стэмкос) – 26:37     4:1 Пойнт (Кучеров, Рэддиш) – 37:05 (pp)     5:1 Хагель (де Хаан) – 37:57     6:1 Жанно (Эйссимонт, Чаффи) – 51:27     6:2 Броди (Дьюар, Кемпф) – 54:02     6:3 Хольмберг (Робертсон) – 56:20     6:4 Таварес (Нюландер, Тимминс) – 59:25    
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