Нападающий «Питтсбурга» Джефф Картер объявил о завершении карьеры после окончания матча с «Айлендерс» (4:5), в котором форвард отметился заброшенной шайбой. 39-летний хоккеист заявил, что собирается больше времени уделить семье.
«Я собираюсь стать отцом. Будучи хоккеистом, тебе очень не хватает этого, ты в каком-то смысле то приходил, то уходил. Моя семья многим пожертвовала ради того, чтобы я осуществил свою мечту. Теперь я буду находиться дома и стану отцом, а потом разберусь со всем остальным», — цитирует Картера пресс-служба клуба.
Картер за всю карьеру выступал за «Филадельфию», «Коламбус», «Лос-Анджелес» и «Питтсбург». В общей сложности форвард провёл 1321 матч и набрал 851 (442+409) очко. Картер является двукратным обладателем Кубка Стэнли в 2012 и в 2014 годах.
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