Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Питтсбурга» Джефф Картер объявил о завершении карьеры

Нападающий «Питтсбурга» Джефф Картер объявил о завершении карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Питтсбурга» Джефф Картер объявил о завершении карьеры после окончания матча с «Айлендерс» (4:5), в котором форвард отметился заброшенной шайбой. 39-летний хоккеист заявил, что собирается больше времени уделить семье.

«Я собираюсь стать отцом. Будучи хоккеистом, тебе очень не хватает этого, ты в каком-то смысле то приходил, то уходил. Моя семья многим пожертвовала ради того, чтобы я осуществил свою мечту. Теперь я буду находиться дома и стану отцом, а потом разберусь со всем остальным», — цитирует Картера пресс-служба клуба.

Картер за всю карьеру выступал за «Филадельфию», «Коламбус», «Лос-Анджелес» и «Питтсбург». В общей сложности форвард провёл 1321 матч и набрал 851 (442+409) очко. Картер является двукратным обладателем Кубка Стэнли в 2012 и в 2014 годах.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Нельсон (Хольмстрём) – 04:56     1:1 Ракелль (Бантинг, Малкин) – 18:29     1:2 Малкин (Кросби, Карлссон) – 26:14 (pp)     2:2 Сизикас (Романов, Болдюк) – 33:19     2:3 Пуустинен – 34:37     3:3 Палмьери – 39:44 (pp)     4:3 Болдюк (Пулок, Iskhakov) – 41:36 (pp)     4:4 Картер (Кросби, Бантинг) – 50:56 (pp)     5:4 Хольмстрём (Маклин) – 54:27    
Материалы по теме
Малкин вышел на 48-е место по голам в истории НХЛ, сравнявшись с Гленном Андерсоном
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android