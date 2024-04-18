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Металлург Мг — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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«Металлург» — «Локомотив»: когда начало первого матча финала Кубка Гагарина, где смотреть

«Металлург» — «Локомотив»: когда начало первого матча финала Кубка Гагарина, где смотреть
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Сегодня, 18 апреля, в Магнитогорске на «Арене-Металлург» состоится первый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Матч начнётся в 17:00 мск.

В прямом эфире матч покажут «Матч ТВ» и тематические каналы «КХЛ» и «КХЛ Прайм». «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал Чемпионата. 1-й матч
18 апреля 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.

В первых двух матчах финальной серии «Металлург» будет играть без своего капитана. Защитник Егор Яковлев получил травму в седьмом матче серии с «Автомобилистом».

Второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.

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