Купер сравнил эмоции от 100-й передачи Кучерова в сезоне с победами в Кубке Стэнли

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер заявил, что навсегда запомнит момент, как Никита Кучеров набрал 100-ю результативную передачу за сезон, и сравнил эти эмоции с победами в Кубках Стэнли.

«Когда я закончу карьеру, будет несколько моментов, которые буду вспоминать. Два из них были в те моменты, когда шёл 10-секундный отсчёт до наших чемпионств. И момент, когда Кучеров отдал 100-ю передачу, идёт сразу за ними. Я был наполнен эмоциями, они очень похожи на те, что были во время победы в Кубке Стэнли. На ум приходит слово «облегчение», но оно не очень привлекательное. В моменты побед я испытывал гордость за команду, и сегодня у меня было похожее чувство», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Кучеров стал пятым игроком в истории НХЛ, кто набирал минимум 100 результативных передач в сезоне.