Купер — о Кучерове: он как хорошее вино, с возрастом становится только лучше

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер восхитился результативностью нападающего Никиты Кучерова. Россиянин завершил регулярный чемпионат со 144 (44+100) очками в 81 матче.

«Никогда не знаешь, сколько раз произойдёт подобное. Когда в 2019 году он набрал 128 очков, думал ли я, что он сможет достичь этого снова? Я не был до конца уверен. Но он значительно превзошёл своё достижение.

Он как хорошее вино, с возрастом становится только лучше. И это впечатляет. Каждый должен дорожить этим моментом. Запомните, что вы были здесь сегодня вечером, когда это произошло. Вы посмотрели небольшой кусочек истории. Это было потрясающе», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Кучеров стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорялась отметка в 100 результативных передач за сезон.