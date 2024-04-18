Нападающий Василий Атанасов заключил новый контракт с «Торпедо»

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров заявил, что клуб договорился с нападающим Василием Атанасовым о продлении контракта ещё на два года.

«Много было переживаний по Васе Атанасову – останется он в команде или нет. Но, во-первых, у Василия был год контракта, а во-вторых, мы договорились с ним о пролонгации контракта. Как минимум два года он будет в системе «Торпедо», — передаёт слова Гафурова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Василий Атанасов принял участие во всех пяти встречах с участием «Торпедо» в Кубке Гагарина, отметившись тремя заброшенными шайбами при показателе полезности «-2». В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024 на его счету 40 (19+21) очков в 46 играх с коэффициентом полезности «+11».