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В «Торпедо» назвали негативный момент от возвращения прежнего лимита на легионеров в КХЛ

В «Торпедо» назвали негативный момент от возвращения прежнего лимита на легионеров в КХЛ
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Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров назвал негативный момент от возвращения прежнего лимита на легионеров в КХЛ в размере пяти иностранных игроков.

«Позиция клуба – нам хочется долгосрочной определённости. Скачки от трёх к пяти легионерам немного сковывают нашу работу, потому что мы не можем заниматься долгосрочным планированием. Уже не важно, какое количество, просто хочется на несколько лет вперёд понимать, как мы будем действовать.

Приоритет всегда будет нашим игрокам и воспитанникам. Но если мы будем видеть подходящих кандидатов среди иностранцев, то с удовольствием используем возможность. Показательный момент в том, что в этом сезоне в лигу пришло два-три качественных иностранца, и это мы сейчас говорим не о ценообразовании, а о том, кто смог зажечь в лиге. На мой взгляд, это Ливо и Гернат. Все остальные кандидатуры спорные.

Понимаю лигу в плане пятерых легионеров. Действительно для многих клубов сложно набрать своих игроков, и иностранцы могут закрыть некоторые позиции. Для клубов, которые не попадают в плей-офф, это плюс. В то же время наличие пяти иностранцев математически закрывает игровое время для других ребят. «Локомотив» пытался найти качественных легионеров, но это тяжело сделать на рынке. Благодаря этому у них получили игровое время Берёзкин и Никулин. Можно долго об этом спорить, но то же самое и в «Магнитке»: Гребёнкин, Юров, Канцеров.

Понятно, что лига хочет большей конкуренции. Но ситуация изменилась, и на рынке сейчас нет такого количества игроков, поэтому в «Торпедо» и были сложные шаги в плане защитников. Поэтому долгосрочное наличие лимита на трёх легионеров позволило бы лиге вырастить больше своих игроков», — передаёт слова Гафурова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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