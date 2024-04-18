Первый тренер Кучерова: Никита с каждым годом становится всё лучше и лучше

Первый тренер нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова Геннадий Курдин отреагировал на достижение россиянина в НХЛ. Кучеров стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилась отметка в 100 результативных передач за сезон.

«Кучеров с каждым годом становится всё лучше и лучше. Он готовился к этому сезону очень серьёзно. Он всю свою карьеру трудится. Понимает, что это залог успеха. Но и без таланта тяжело. С Никитой в сезоне обычно не созваниваемся. Последний раз говорили с ним после Матча звёзд зимой. Но сегодня написал ему, поздравил. Думаю, он мне позвонит, когда будет время», — сказал Курдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Кучеров стал первым россиянином в истории, а также вторым игроком в XXI веке после Коннора Макдэвида, которому покорилась данная отметка.