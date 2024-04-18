Тренер «Торпедо» Ларионов: мы убрали токсичных людей из команды

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что по ходу сезона тренерский штаб убрал из команды людей, которые негативно влияли на атмосферу в раздевалке.

«Это глобальный вопрос, требует более детального обсуждения. Не получилось отдельно поговорить с игроками, это я заменил тем, что отправил каждому игроку три вопроса и дал им неделю подумать, чтобы каждый написал, что получилось, а что нет. И как мы хотим стать лучше. От каждого игрока получил ответ. Это внутренняя информация. В конце был вопрос о самооценке за сезон. Она получилась где-то три-четыре. Это говорит от том, что команда недовольна, ребята недовольны своей игрой, достижениями. Это радует.

Что удалось нам? Мы идём другой дорогой, мы не покупаем — мы развиваем. Когда появляются имена новые, то появляется надежда, что мы многие вещи делаем правильно.

Были небольшие шероховатости, мы внесли коррективы, убрали токсичных людей из команды. Может быть, нужно было чуть позже это сделать», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.